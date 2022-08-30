МЧС: В деревне Ужищево горели 1 жилой дом, 3 нежилых и 2 садовых дома

В Главном управлении МЧС по Рязанской области рассказали о пожаре, произошедшем 29 августа в деревне Ужищево Клепиковского района.

Сообщение о возгорании в Ужищево поступило в чрезвычайное ведомство в 16 часов 53 минуты. Горели один жилой дом, три нежилых и два садовых дома. Огонь повредил жилой дом.

Пожар был ликвидирован 30 августа в 0 часов 10 минут на площади 162 квадратных метра. На пожаре работали 6 пожарных машин и 29 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В Главном управлении МЧС по Рязанской области призвали граждан к внимательности и осторожности при обращении с огнём и соблюдению всех правил пожарной безопасности.