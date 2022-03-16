Мать рязанки Елены Логуновой пытаются обвинить в исчезновении дочери

Мать рязанки Елены Логуновой Наталию Кошелеву пытаются обвинить в исчезновении дочери, сообщила частный детектив Екатерина Шумякина на своей странице в Instagram.
По её словам, защитники супруга девушки Александра убеждают всех, что Наталия вышла на детектива ещё до исчезновения Елены (25 июля 2021 года).
Детектив отметила, что следственный комитет продолжает расследование дела. Поиски Логуновой возобновятся весной, когда сойдёт снег.
Ранее на популярном YouTube-канале о криминале вышло видео про пропавшую рязанку Елену Логунову.