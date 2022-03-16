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Среда, 16 марта, 2022

Мать рязанки Елены Логуновой пытаются обвинить в исчезновении дочери

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Мать рязанки Елены Логуновой пытаются обвинить в исчезновении дочери

Александр Ильин
Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/

Мать рязанки Елены Логуновой Наталию Кошелеву пытаются обвинить в исчезновении дочери, сообщила частный детектив Екатерина Шумякина на своей странице в Instagram. 

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По её словам, защитники супруга девушки Александра убеждают всех, что Наталия вышла на детектива ещё до исчезновения Елены (25 июля 2021 года). 

«А после мы с ней совместно спрятали Лену. Большего бреда и придумать нельзя. Ну мне понятно – защитнички в агонии. Круг-то сужается», — написала Шумякина. 

Детектив отметила, что следственный комитет продолжает расследование дела. Поиски Логуновой возобновятся весной, когда сойдёт снег.

Ранее на популярном YouTube-канале о криминале вышло видео про пропавшую рязанку Елену Логунову.

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