На популярном YouTube-канале о криминале вышло видео про пропавшую рязанку Елену Логунову

На популярном YouTube-канале VNNV (584 тысяч подписчиков) вышло видео о пропаже рязанки Елены Логуновой. Автор канала Анна Голубева рассказала её историю и попросила подписчиков выдвинуть свои версии случившегося.

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Девушка напомнила о семье Логуновой, о дне, когда она пропала, и о событиях, которые последовали после исчезновения рязанки. Блогер отметила, что в деле о пропаже Елены много несостыковок, однако свою версию случившегося выдвигать не стала, предложив сделать это зрителям.

VNNV – канал, который выпускает видео в жанре true crime (настоящее преступление). В них анализируются реальные преступления и действия людей, связанных с ними.

Напомним, 26-летняя мать двоих детей Елена Логунова ушла из дома в магазин 25 июля 2021 года. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Актуальную информацию о поисках пропавшей Елена Логуновой и о расследовании дела об исчезновении рязанки можно найти по ссылке.