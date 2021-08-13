Мать из Сатки заморозила свою трехлетнюю дочь и отделалась условным сроком

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Саткинский городской суд вынес приговор 24-летней матери из Сатки, ребенок которой насмерть замерз в неотапливаемых сенях собственного дома, пишет КП.

Трагедия произошла зимой прошлого года. Известно, что взрослые праздновали день рождения младшей дочери злоумышленницы и распивали спиртные напитки.

Мать уложила спать старшую дочь и не убедилась, что она уснула, а также не заперла входную дверь, ведущую в сени дома. Женщина знала, что она может открыть дверь, выйти в сени дома без верхней одежды.

При этом на улице была минус двадцать градусов ниже нуля. После этого родственница уснула. В итоге ребенок замерз насмерть. Мать лишь отчасти признала свою вину.

В итоге женщина получила 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 3 месяца.