Мать арестованной в Одессе за флаг РФ Елены Чесаковой сделала неожиданное заявление

Надежда, мать Елены Чесаковой, арестованной в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. В беседе с RT она рассказала, что Елену удерживали за решёткой несколько дней, а затем перевели под домашний арест сроком на 60 дней.
Новости о судьбе Чесаковой Надежде передавали внуки.
По словам Надежды, адвокат рекомендовал Елене принести извинения и заявить, что она изменила своё мнение относительно конфликта между Россией и Украиной. Однако женщина твёрдо стоит на своём.
Семья Чесаковых имеет корни в России — они родом из Перми и Иркутской области, но волею судьбы оказались на Украине. «Мы все в душе россияне», — добавила Надежда, подчеркнув, что пророссийская позиция её дочери особенно усилилась после трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.
Несмотря на давление, Елена не намерена идти на уступки.
Надежда также выразила удивление тем, что одесская полиция опубликовала видео с её дочерью в социальных сетях, отметив, что многие люди в Одессе поддерживают позицию Елены, но боятся об этом говорить вслух.
Елене Чесаковой грозит до трёх лет лишения свободы по статье об «оправдании вооружённой агрессии РФ против Украины».