Понедельник, 14 октября, 2024
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Мать арестованной в Одессе за флаг РФ Елены Чесаковой сделала неожиданное заявление

Дата публикации

Алексей Самохин
Россия
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Надежда, мать Елены Чесаковой, арестованной в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. В беседе с RT она рассказала, что Елену удерживали за решёткой несколько дней, а затем перевели под домашний арест сроком на 60 дней.

Новости о судьбе Чесаковой Надежде передавали внуки.

«Я даже не знала, откуда у неё был флаг России, — удивляется мать. — Но внук ответил: “Бабушка, мама всегда найдёт то, что ей нужно”».

По словам Надежды, адвокат рекомендовал Елене принести извинения и заявить, что она изменила своё мнение относительно конфликта между Россией и Украиной. Однако женщина твёрдо стоит на своём.

«Она сказала адвокату: “Я своих мнений не меняю. Как говорила, так и буду говорить”», — поделилась Надежда.

Семья Чесаковых имеет корни в России — они родом из Перми и Иркутской области, но волею судьбы оказались на Украине. «Мы все в душе россияне», — добавила Надежда, подчеркнув, что пророссийская позиция её дочери особенно усилилась после трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Несмотря на давление, Елена не намерена идти на уступки.

«Она говорит, что пусть её посадят, но она всё равно будет отстаивать своё мнение. Елена верит, что Россия вернётся в Одессу и тогда все обвинения с неё снимут», — отметила мать.

Надежда также выразила удивление тем, что одесская полиция опубликовала видео с её дочерью в социальных сетях, отметив, что многие люди в Одессе поддерживают позицию Елены, но боятся об этом говорить вслух.

Елене Чесаковой грозит до трёх лет лишения свободы по статье об «оправдании вооружённой агрессии РФ против Украины».

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