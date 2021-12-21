Массовое ДТП с грузовиками случилось на трассе М5 в Рязани

В результате массового ДТП с грузовиками на 197-м километре трассы М5 в Рязани пострадал человек. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

21 декабря в 00.30 50-летний водитель автомобиля «Ивеко» из Пензенской области, двигаясь из Москвы в сторону Самары, врезался в остановившийся впереди «ГАЗон» под управлением 45-летнего жителя Московской области. Тот в свою очередь столкнулся с «Газелью», которая врезалась в стоящий впереди ГАЗ. Последний автомобиль после удара совершает наезд на впереди стоящий полуприцеп «ШМИТЦ КАРГОБУЛ SKO» и седельный тягач «ВОЛЬВО» под управлением 54-летнего мужчины.

Пострадал водитель «Ивеко». С места аварии мужчину доставили в больницу.

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Госавтоинспекция проводит проверку.