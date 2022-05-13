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Пятница, 13 мая, 2022

Малков заведёт официальный telegram-канал для общения с рязанцами

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Малков заведёт официальный telegram-канал для общения с рязанцами

7info7

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков собирается завести telegram-канал для общения с жителями региона. Об этом он заявил в интервью журналистам.

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Как пишут «Рязанские ведомости», новый глава региона обратил внимание на то, что после его назначения было создано несколько фейковых telegram-каналов якобы от его имени. Он подтвердил, что к нему они не имеют никакого отношения, однако вся появившаяся в них информация от рязанцев собрана и будет использована в работе. Единственное, что огорчило Павла Малкова, это орфографические ошибки в постах, так как он «чувствительно относится к русскому языку».

Глава региона заявил: уже в ближайшее время будет создан официальный telegram-канал, которые будет использован для общения с рязанцами.

— Мне очень важно знать, чем живут люди, что их волнует, какие проблемы они испытывают, — сказал Малков.

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