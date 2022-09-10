Малков рассказал о рабочей поездке в Михайловский район

Посетил с рабочей поездкой Михайловский район. Михайлов — один из древнейших городов рязанской земли. Встретился с жителями, посетил предприятия и учреждения соцсферы.

Муниципалитет провел серьезную работу по вводу земель в сельхозоборот: почти 100% сельхозземель уже используются. При этом наряду с АПК, значительную долю в структуре экономики района занимают промышленность и обрабатывающие производства.

Посетил Серебрянский цементный завод. Мощное предприятие, выпускающее около 2 млн тонн цемента в год. Обсудили с его руководством планы по развитию социальной и дорожной инфраструктуры района. Буду информировать о реализации совместных планов.

Ознакомился с работой фабрики «Труженица». Здесь сохраняется уникальная техника цветного Михайловского кружева и ручной вышивки. Некоторые мастерицы посвятили этому всю жизнь. Рад, что на предприятии так бережно относятся к народным промыслам. Будем обязательно поддерживать такие начинания, помогать с поиском рынков сбыта.

Оценил ход работ по благоустройству набережной реки Прони. Важно, что удалось создать единую концепцию с учетом особенностей местности и пожеланий людей. Скоро у жителей появится прекрасная набережная — с амфитеатром и смотровой площадкой. К тому же, это позволит укрепить и без того отличный туристический потенциал города.

В целом, Михайловский район — пример системной работы по развитию всей территории муниципалитета. Хозяйственное отношение и грамотный подход заметны по многим направлениям. Есть точечные проблемы, в том числе, ремонт некоторых социальных учреждений, вопрос улучшения качества питьевой воды. Их решением будем заниматься.