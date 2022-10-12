Среда, 12 октября, 2022
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Малков объяснил назначение в Рязанскую область саратовского чиновника Выскребенцева

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Business people shaking hands in a meeting room

На пресс-конференции 12 октября губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос о назначении руководителем регионального Фонда социального развития скандально известного саратовского чиновника Александра Выскребенцева.

В Саратове Александр Выскребенцев работал в региональной счётной палате, затем несколько лет возглавлял Минфин. После — перебрался в Москву, где работал с Малковым в Росстате. В Саратовской области Выскребенцев был фигурантов инцидента с «пьяной ездой».

Павел Малков отметил: в ситуации разбирались правоохранительные органы, по этому поводу была дана соответствующая правовая оценка.

— Есть результаты проверки соответствующих структур. Какого-то криминала не нашли, — сказал губернатор. — У человека огромный опыт руководства счётной палатой, огромный опыт в должности министра финансов. Не использовать его компетенции и возможности неправильно.

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