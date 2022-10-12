Малков объяснил назначение в Рязанскую область саратовского чиновника Выскребенцева

На пресс-конференции 12 октября губернатор Рязанской области Павел Малков ответил на вопрос о назначении руководителем регионального Фонда социального развития скандально известного саратовского чиновника Александра Выскребенцева.
В Саратове Александр Выскребенцев работал в региональной счётной палате, затем несколько лет возглавлял Минфин. После — перебрался в Москву, где работал с Малковым в Росстате. В Саратовской области Выскребенцев был фигурантов инцидента с «пьяной ездой».
Павел Малков отметил: в ситуации разбирались правоохранительные органы, по этому поводу была дана соответствующая правовая оценка.
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