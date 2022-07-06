Малков: Нужен якорный инвестор, который будет развивать усадьбу Худекова

5 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Кораблинский район посетил ряд объектов социальной сферы.
В ходе рабочей поездки он посетил музей-заповедник «Усадьба С. Н. Худекова» в селе Ерлино. Павел Малков отметил, что здание главного усадебного дома полностью разрушено, однако ландшафт сохранился, и сегодня необходимо максимально восстановить наследие, усадьба в ее исторических границах должна остаться неизменной.
Врио губернатора побывал также в Пехлецкой средней школе имени В. В. Соловова, в которой обучается 128 детей. В образовательном учреждении после зимних снегопадов необходим ремонт кровли, потолочных конструкций, электропроводки. Общая стоимость работ порядка 15 млн рублей.
Во время поездки в Кораблинский район врио губернатора ознакомился с результатами ремонта здания, куда переехал районный Дом детского творчества. Также Павел Малков посетил Кораблинскую детскую музыкальную школу, в которой в рамках национального проекта «Культура» провели капитальный ремонт на 16,2 млн рублей и закупили музыкальные инструменты, оборудование для учебного процесса и концертного зала, учебную литературу на сумму 5,8 млн рублей.