Малков назвал одним из приоритетов развитие спорта в Рязанской области

Развитие спорта остаётся одним из приоритетов, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков сказал в ходе рабочей встречи с президентом федерации хоккея России Владиславом Третьяком, который прибыл в регион 30 августа.

Обсуждалось развитие хоккея на территории Рязанской области и спорта в целом. Во встрече приняли участие министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, президент федерации хоккея Рязанской области, директор спортшколы Дворца спорта «Олимпийский» Олег Смирнов.

В регионе функционирует «Хоккейный клуб «Рязань» — участник Высшей хоккейной лиги. В структуре клуба находится молодёжная хоккейная команда «Рязань ВДВ», которая принимает участие в первенстве Национальной молодёжной хоккейной лиги «МХЛ-Б». Хоккейные отделения открыты в четырёх спортшколах региона.

Павел Малков отметил: «Все что касается спорта — это один из приоритетов. Работу по его развитию будем активно продолжать. В Рязани большой популярностью пользуется хоккей, при этом интерес к нему растёт с каждым годом. Не только к успехам нашего клуба в НХЛ, но и к любительским соревнованиям детей и взрослых».

Владислав Третьяк поблагодарил руководство региона за внимание этому виду спорта.

«В Рязанской области действительно очень хорошая команда. У вас любят хоккей, он активно развивается, в том числе ночная лига и детский спорт».

Павел Малков и президент федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира Владислав Третьяк побывали на торжественной церемонии закрытия Детского хоккейного турнира на призы Владислава Третьяка, приуроченного ко дню города Рязани. Соревнования проходили 29 и 30 августа во Дворце спорта «Олимпийский». В них приняли участие четыре команды из Рязанской, Московской, Липецкой и Воронежской областей. Рязанская команда по итогам заняла второе место. Победителям были вручены награды.

«В Рязанской области хоккеем занимаются более 9 тысяч человек. Планируем продолжить создание условий для его развития, возводить не только крупные арены, но и площадки шаговой доступности», — подчеркнул врио Губернатора Рязанской области в ходе церемонии.

Вместе с Владиславом Третьяком они пообщались с юными хоккеистами, пожелали им новых успехов и побед.