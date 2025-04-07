Майские праздники 2025 года: как повлияют на зарплату, стоит ли брать отпуск

В начале мая 2025 года россиян традиционно ждут длительные выходные. О том, как они отразятся на оплате труда и выгодно ли брать отпуск в мае, рассказал Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.

Когда отдыхаем в мае

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей в мае будут отдыхать:

Первые майские выходные — с 1 по 4 мая:

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1 мая — нерабочий праздничный день;

— нерабочий праздничный день; 2 мая — выходной, перенесённый с новогодних праздников;

— выходной, перенесённый с новогодних праздников; 3 и 4 мая — суббота и воскресенье.

Рабочий день 30 апреля (предпраздничный) должен быть сокращён на один час.

Вторые майские выходные — с 8 по 11 мая:

8 мая — выходной, перенесённый с 23 февраля;

— выходной, перенесённый с 23 февраля; 9 мая — нерабочий праздничный день;

— нерабочий праздничный день; 10 и 11 мая — суббота и воскресенье.

Таким образом, в мае 2025 года будет 18 рабочих дней и 144 рабочих часа (по производственному календарю для пятидневной недели).

Как это повлияет на зарплату

Окладникам беспокоиться не о чем: дополнительные выходные не влияют на размер их зарплаты. Просто стоимость одного рабочего дня в мае будет немного выше, чем в других месяцах. Все премии, надбавки и доплаты выплачиваются в обычном порядке, согласно установленной системе оплаты труда.

Сдельщики и почасовые сотрудники могут почувствовать разницу. Их заработок зависит от количества отработанных дней или выполненного объёма. Если рабочих дней меньше, итоговая сумма тоже может быть меньше.

Однако ст. 112 Трудового кодекса РФ гарантирует: если такие работники не привлекаются к работе в праздничные дни, им полагается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливает работодатель.

Если же человек работает 1 или 9 мая — эти дни должны оплачиваться в двойном размере.

Сменные сотрудники, у которых смена выпадает на праздничный день, также получают повышенную оплату. Даже если работа в праздник предусмотрена графиком, 1 и 9 мая всё равно оплачиваются по повышенному тарифу.

Аванс и зарплата в мае

Май может повлиять на размер аванса, который выплачивается за первую половину месяца. Поскольку в начале мая меньше рабочих дней, аванс будет ниже обычного. Но итоговая часть заработной платы (окончательный расчет за месяц) наоборот будет больше, за счет чего итоговый размер заработной платы останется прежним.

Отпуск в мае — выгодно ли?

Если важен уровень дохода, май — не самое выгодное время для отпуска. Всё дело в том, что отпускные рассчитываются по среднему заработку, а в мае меньше рабочих дней (всего 18, меньше только в январе). Соответственно, стоимость одного рабочего дня выше, чем отпускного, и общий доход за месяц с учётом отпуска может оказаться чуть ниже обычного.