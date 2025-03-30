Апрель 2025 года обещает быть переменчивым для геомагнитной обстановки Земли. По данным прогноза для Рязани, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрофизики ИКИ и ИСЗФ, жителей планеты ожидает несколько периодов повышенной солнечной активности, которые выльются в магнитные бури. Сильных штормов не предвидится, но метеозависимым людям стоит обратить внимание на определенные даты.

Фото: xras.ru

График прогноза показывает, что магнитосфера Земли будет переживать колебания в течение всего апреля.

Спокойные периоды: Начало месяца (1-4 апреля), середина (15-20 апреля) и конец (26-29 апреля) ожидаются относительно спокойными, с Kp-индексом не выше 3.

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Возбужденная магнитосфера: Периоды умеренного возмущения (Kp-индекс 4) прогнозируются на 5–6 апреля, 12–14 апреля, 21 апреля и 25 апреля. В эти дни некоторые люди уже могут ощущать легкое недомогание.

Магнитные бури (G1): Самые заметные вспышки активности ожидаются с 7 по 11 апреля, а также 22 и 24 апреля. В эти дни прогнозируются магнитные бури уровня G1 (слабые), соответствующие Kp-индексу 5.

Что означает слабая магнитная буря (G1)?

Как правило, она не вызывает серьезных сбоев в работе энергетических систем или спутниковой навигации. Но влияние магнитных бурь на здоровье человека, особенно метеозависимых людей, может быть ощутимым. В периоды повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться:

Головные боли, мигрени;

Общая слабость, сонливость или бессонница;

Перепады настроения, раздражительность;

Обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистых).

Как пережить магнитные бури?

В дни, отмеченные в прогнозе магнитных бурь на апрель 2025 как штормовые или возмущенные, рекомендуется:

Снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Проводить больше времени на свежем воздухе (если позволяет самочувствие).

Соблюдать режим сна и питания.

Избегать употребления алкоголя и кофеина.

Держать под рукой необходимые лекарства, назначенные врачом.

Следите за обновлениями прогнозов, так как солнечная активность может быть непредсказуемой!!!

Например, 28 марта около 18:20 по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X. Её уровень оценивается в X1.1. Это первая столь сильная вспышка за последний месяц — предыдущая, уровня X2.0, была зарегистрирована 23 февраля 2025 года.