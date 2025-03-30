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Магнитные бури в апреле 2025: когда ждать, какой силы будут

Алексей Самохин

Апрель 2025 года обещает быть переменчивым для геомагнитной обстановки Земли. По данным прогноза для Рязани, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрофизики ИКИ и ИСЗФ, жителей планеты ожидает несколько периодов повышенной солнечной активности, которые выльются в магнитные бури. Сильных штормов не предвидится, но метеозависимым людям стоит обратить внимание на определенные даты.

Магнитные бури в апреле 2025: когда ждать, какой силы будут Ожидаются несколько периодов возмущений, включая бури уровня G1.
Фото: xras.ru

График прогноза показывает, что магнитосфера Земли будет переживать колебания в течение всего апреля.

Спокойные периоды: Начало месяца (1-4 апреля), середина (15-20 апреля) и конец (26-29 апреля) ожидаются относительно спокойными, с Kp-индексом не выше 3.

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Возбужденная магнитосфера: Периоды умеренного возмущения (Kp-индекс 4) прогнозируются на 5–6 апреля, 12–14 апреля, 21 апреля и 25 апреля. В эти дни некоторые люди уже могут ощущать легкое недомогание.

Магнитные бури (G1): Самые заметные вспышки активности ожидаются с 7 по 11 апреля, а также 22 и 24 апреля. В эти дни прогнозируются магнитные бури уровня G1 (слабые), соответствующие Kp-индексу 5.

Магнитные бури в апреле 2025: когда ждать, какой силы будут Ожидаются несколько периодов возмущений, включая бури уровня G1.
Изображение от wayhomestudio на Freepik

Что означает слабая магнитная буря (G1)?

Как правило, она не вызывает серьезных сбоев в работе энергетических систем или спутниковой навигации. Но влияние магнитных бурь на здоровье человека, особенно метеозависимых людей, может быть ощутимым. В периоды повышенной геомагнитной активности могут наблюдаться:

Головные боли, мигрени;

Общая слабость, сонливость или бессонница;

Перепады настроения, раздражительность;

Обострение хронических заболеваний (особенно сердечно-сосудистых).

Магнитные бури в апреле 2025: когда ждать, какой силы будут Ожидаются несколько периодов возмущений, включая бури уровня G1.
Изображение от wayhomestudio на Freepik

Как пережить магнитные бури?

В дни, отмеченные в прогнозе магнитных бурь на апрель 2025 как штормовые или возмущенные, рекомендуется:

Снизить физические и эмоциональные нагрузки.

Проводить больше времени на свежем воздухе (если позволяет самочувствие).

Соблюдать режим сна и питания.

Избегать употребления алкоголя и кофеина.

Держать под рукой необходимые лекарства, назначенные врачом.

Следите за обновлениями прогнозов, так как солнечная активность может быть непредсказуемой!!!

Например, 28 марта около 18:20 по московскому времени на Солнце произошла мощная вспышка высшего класса X. Её уровень оценивается в X1.1. Это первая столь сильная вспышка за последний месяц — предыдущая, уровня X2.0, была зарегистрирована 23 февраля 2025 года.

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