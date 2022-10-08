Магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв посетил учебный центр в Сельцах

В субботу, 8 октября, учебный центр в Сельцах, в котором проходят подготовку мобилизованные рязанцы, посетила большая делегация. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
По поручению губернатора Павла Малкова в Рыбновский район приехала первый зампред правительства Анна Рослякова, руководители ветеранских организаций, лекторы Военно-исторического общества.
Рослякова проверила, как живут мобилизованные, как организованы их быт, обучение. Также она рассказала мужчинам, что за каждой семьёй закрепят куратора. Людям окажут всю необходимую помощь. В этом процессе активно участвуют волонтёры, собирающие данные о потребностях семей мобилизованных.
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