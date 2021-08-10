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Вторник, 10 августа, 2021
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Любимов: у каждой детской площадки должен быть хозяин и местный депутат

Елена Лобанова
Любимов: у каждой детской площадки должен быть хозяин и местный депутат
Николай Любимов, губернатор Рязанской области
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Во вторник, 10 августа, Николай Любимов отметил, что у каждой детской площадки в Рязанской области должен быть как хозяин, так и местный депутат. Об этом губернатор заявил на заседании регионального правительства. 

Николай Любимов подчеркнул, что больше всего граждане жалуются на благоустройство дворов, общественных территорий, детских площадок. 

— Некоторые объекты приходят в негодность, у некоторых попросту нет хозяев. Отсюда возникают неприятные ситуации вплоть до детского травматизма. Сейчас в регионе проводится постоянный мониторинг объектов благоустройства, осуществляется совместная приемка школ после ремонта. Необходимо в эту программу включить и детские площадки, — напомнил губернатор Рязанской области. 

Глава региона подчеркнул, что у каждой детской площадки должен быть свой хозяин и местный депутат. Если каждый знает, за кем закреплен объект, то и состояние его будет удовлетворительным. 

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