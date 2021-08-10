Любимов: у каждой детской площадки должен быть хозяин и местный депутат

Во вторник, 10 августа, Николай Любимов отметил, что у каждой детской площадки в Рязанской области должен быть как хозяин, так и местный депутат. Об этом губернатор заявил на заседании регионального правительства.
Николай Любимов подчеркнул, что больше всего граждане жалуются на благоустройство дворов, общественных территорий, детских площадок.
Глава региона подчеркнул, что у каждой детской площадки должен быть свой хозяин и местный депутат. Если каждый знает, за кем закреплен объект, то и состояние его будет удовлетворительным.