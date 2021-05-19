Любимов подвёл итоги поездки в Сараевский район

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов на странице ВКонтакте поделился итогами сегодняшней поездки в Сараевский район.

– С депутатами органов местного самоуправления Сараевского района, членами фракции «Единой России» обсудили важность активного взаимодействия с жителями, – написал глава региона. – Только так можно понять, какие проблемы требуют решения в первую очередь, и правильно выстроить вектор развития. Принимая то или иное решение, всегда необходимо советоваться с людьми – это самый эффективный формат работы.

Ответил на вопросы депутатов о строительстве в районе важных социальных объектов.

В селе Желобово необходимо отремонтировать здание Дома культуры. Проект готов, подана заявка в минкультуры региона. Капремонт ДК проведем в следующем году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Рабочий поселок Сараи нуждается в современном ФОКе. Проект получил положительное заключение экспертизы, в ближайшее время ФОК сможем включить в программу и начать строительство.

Жителям села Муравлянка нужен новый ФАП. Планируем построить его в 2022 году.