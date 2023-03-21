Вторник, 21 марта, 2023
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Логунова, обвиняемого в убийстве Елены Логуновой, доставили в рязанский СИЗО

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Фото: Следком РФ

Во вторник, 21 марта, в СИЗО-1 города Рязани из Москвы доставили Александра Логунова, обвиняемого в убийстве супруги Елены Логуновой. Об этом сообщает «КП Рязань».

Информацию о переводе в Рязань изданию подтвердили в пресс-службе регионального УФСИН.

Кроме убийстве во время бытового конфликта жены, Логунов обвиняется в распространении порнографии.

По версии следствия, убийство совершено 25 июля 2021 года, труп Елены нашли только 7 октября 2022 года на берегу реки Тысья.

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