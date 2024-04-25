Четверг, 25 апреля, 2024

Любимые песни напомнили рязанцам, с чего начинается Родина

Автор: 7info

Опубликовано

24 апреля в Муниципальном культурном центре Рязани состоялся гала-концерт проекта «С чего начинается Родина», реализованного общими усилиями творческого центра «Feelin’s» и рязанских школ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В невероятно душевном, дружеском и пропитанном искренней любовью к России и её многогранной музыке концерте приняли участие хоровые и музыкально-театральные коллективы из восьми школ — № 33, № 75, № 26, № 47, № 16, № 39, № 72 и № 67. Под чутким руководством автора проекта, известного музыканта Геннадия Филина детям аккомпанировала группа «Feelin’s». Настроение добра и радости дарили зрителям музыканты Константин Панкратов, Сергей Долнишев и Вячеслав Сергеев. Все талантливые исполнители, присоединившиеся к большому музыкальному событию, рассказали зрителям, с чего же начинается Родина. И всё это благодаря богатой музыкальной программе, трогательные и жизнеутверждающие композиции которой знакомы каждому.

Концерт начался с гимна Российской Федерации в исполнении сводного хора всех школ. Затем гости услышали знаковые для нескольких поколений композиции: «С чего начинается Родина», «Весёлый ветер», «Ты — человек», «Крылатые качели», «Если с другом вышел в путь». Родные, но в совершенно новой, джазовой и порой даже рок-н-ролльной аранжировке, эти мелодии вызывали трепет, радость, удивление. А с первыми нотами финальной песни из кинофильма «Буратино» сказочный мальчишка действительно забегал и затанцевал по сцене. При проникновенном исполнении песни «Прекрасное далёко» сложно было сдержать слёзы. Особый душевный отклик у аудитории вызвали композиции «Солнечный круг», «Катюша» и «Ходит песенка по кругу» — в последней в исполненном варианте текста даже был упомянут наш рязанский край. Зрители подпевали юным артистам, хлопали в такт мелодиям и в лирические моменты светили фонариками телефонов, создавая яркое воплощение атмосферы общего единения.

Во втором блоке гала-концерта прозвучали три авторские песни: «Журавли», «Зубр» и «Мы в Рязани с тобой рождены». Этими прекрасными песнями завершился большой праздник. В финале педагоги и руководители творческих коллективов получили награды за совместную творческую работу.

— Приятно видеть, что проект перерос во всенародную, вседетскую любовь. С нашей взаимопомощи, уважения друг к другу, уважения и любви к Родине всё в нашей жизни начинается, — сказала в финале Татьяна Панфилова, глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы.

Любимые песни напомнили рязанцам, с чего начинается Родина
Любимые песни напомнили рязанцам, с чего начинается Родина
Любимые песни напомнили рязанцам, с чего начинается Родина
Любимые песни напомнили рязанцам, с чего начинается Родина

Фото Дениса Филина

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Гордума утвердила дату проведения Дня города в Рязани

Просроченная задолженность по зарплате перед рязанцами составляет 1,2 млн рублей

Четверо иностранцев в Рязани заключили контракт на прохождение военной службы

На Урале уволили пьяного медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку

Рязанские вожатые прошли обучение в «Артеке»

Ухажер из приложения для знакомств оказался серийным маньяком

На площади Победы больше не торгуют трусами

В Крыму зверски убили 23-летнюю девушку

Юные экологи Рязани открыли сезон добрых дел

В Подмосковье воспитательница детсада избила ребенка

Подозреваемый в миллиардной взятке Иванов жил в особняке из «Мастера и Маргарита»

В «красивую» дату в рязанском загсе расписались 19 пар

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Гордума утвердила дату проведения Дня города в Рязани

Новости Рязани
В последнее время День города в Рязани объединяли с Днём ВДВ 2 августа. Теперь для праздника выделен отдельный день.

Просроченная задолженность по зарплате перед рязанцами составляет 1,2 млн рублей

Новости Рязани
Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 130,8 тыс. рублей.

Четверо иностранцев в Рязани заключили контракт на прохождение военной службы

Новости Рязани
В Рязани продолжаются рейды, во время которых иностранцам напоминают о необходимости постановки на воинский учет.

На Урале уволили пьяного медбрата, который пытался сделать МРТ ребенку

Новости мира
Из больницы № 3 в Каменске-Уральском уволили медбрата, который,...

Рязанские вожатые прошли обучение в «Артеке»

Новости Рязани
В «Артеке» завершилась сессия дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.