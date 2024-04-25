Любимые песни напомнили рязанцам, с чего начинается Родина

24 апреля в Муниципальном культурном центре Рязани состоялся гала-концерт проекта «С чего начинается Родина», реализованного общими усилиями творческого центра «Feelin’s» и рязанских школ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В невероятно душевном, дружеском и пропитанном искренней любовью к России и её многогранной музыке концерте приняли участие хоровые и музыкально-театральные коллективы из восьми школ — № 33, № 75, № 26, № 47, № 16, № 39, № 72 и № 67. Под чутким руководством автора проекта, известного музыканта Геннадия Филина детям аккомпанировала группа «Feelin’s». Настроение добра и радости дарили зрителям музыканты Константин Панкратов, Сергей Долнишев и Вячеслав Сергеев. Все талантливые исполнители, присоединившиеся к большому музыкальному событию, рассказали зрителям, с чего же начинается Родина. И всё это благодаря богатой музыкальной программе, трогательные и жизнеутверждающие композиции которой знакомы каждому.

Концерт начался с гимна Российской Федерации в исполнении сводного хора всех школ. Затем гости услышали знаковые для нескольких поколений композиции: «С чего начинается Родина», «Весёлый ветер», «Ты — человек», «Крылатые качели», «Если с другом вышел в путь». Родные, но в совершенно новой, джазовой и порой даже рок-н-ролльной аранжировке, эти мелодии вызывали трепет, радость, удивление. А с первыми нотами финальной песни из кинофильма «Буратино» сказочный мальчишка действительно забегал и затанцевал по сцене. При проникновенном исполнении песни «Прекрасное далёко» сложно было сдержать слёзы. Особый душевный отклик у аудитории вызвали композиции «Солнечный круг», «Катюша» и «Ходит песенка по кругу» — в последней в исполненном варианте текста даже был упомянут наш рязанский край. Зрители подпевали юным артистам, хлопали в такт мелодиям и в лирические моменты светили фонариками телефонов, создавая яркое воплощение атмосферы общего единения.

Во втором блоке гала-концерта прозвучали три авторские песни: «Журавли», «Зубр» и «Мы в Рязани с тобой рождены». Этими прекрасными песнями завершился большой праздник. В финале педагоги и руководители творческих коллективов получили награды за совместную творческую работу.

— Приятно видеть, что проект перерос во всенародную, вседетскую любовь. С нашей взаимопомощи, уважения друг к другу, уважения и любви к Родине всё в нашей жизни начинается, — сказала в финале Татьяна Панфилова, глава муниципального образования и председатель Рязанской городской Думы.

Фото Дениса Филина