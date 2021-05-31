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Понедельник, 31 мая, 2021
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Липчане устроили митинг в память погибших детей

Никита Брыкин
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В Верхнем парке Липецка состоялся траурный митинг в память о погибших детях, который приурочен ко дню защиты детей 1 июня, пишет портал «Вести-Липецк».

В мероприятии приняли участие школьники, юнармейцы, представители общественных организаций, а также ряд чиновников.

Липчане наблюдали на митинге спикера областного парламента Павла Путилина, уполномоченного по правам ребенка в регионе Юрия Тарана, первого заместителя председателя городского совета депутатов Бориса Понамарева и вице-мэра Ирину Артемову.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили память ребят минутой молчания.

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