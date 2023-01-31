Вторник, 31 января, 2023
Татьяна Проводина

Лариса Максимова отведала блюда в столовой одной из рязанских школ

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Фото с сайта Рязанской городской думы

Первый замглавы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы продегустировала блюда в столовой гимназии №5 Рязани.

Лариса Максимова проконтролировала, как организовано питание школьников. Она осмотрела столовую, обсудила с директором и сотрудниками качество школьного питания, ознакомилась с меню и попробовала блюда.

Лариса Максимова отведала блюда в столовой одной из рязанских школ
Лариса Максимова отведала блюда в столовой одной из рязанских школ

В гимназии обучается примерно 1200 детей. В столовой с пищеблоком соблюдаются все санитарные требования, площадь обеденного зала — почти 500 квадратных метров. График питания детей учитывает безопасную рассадку в столовой.

Зампред Рязанской городской думы отметила важность качества питания школьников.

Лариса Максимова: «Большую часть времени наши дети проводят в школе, поэтому качество школьного питания очень важно. Мне понравилось разнообразное и сбалансированное меню, составленное с учётом возрастных норм. Это важно для детского здоровья»

Лариса Максимова отведала блюда в столовой одной из рязанских школ

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