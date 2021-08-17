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Вторник, 17 августа, 2021
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Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»

Екатерина Приведенцева
Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
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Первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова совместно с депутатами областной Думы, представителями  РМПТС и подрядных организаций проконтролировала ход капитального ремонта двух участков теплотрассы – на улице Татарской и улице Полетаева.

Работы на улице Татарской на участке протяженностью больше 2000 метров  начались 1 июля. По договору ремонт должен был завершиться 10 августа, но в срок подрядчик не уложился. Новая дата сдачи объекта – 1 сентября. По словам подрядчика, есть перебои с поставкой песка. При этом горячую воду жителям микрорайона обещают дать в ближайшее время.

  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»
  • Лариса Максимова: «Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в отопительный сезон»

Участок протяженностью  1100 метров по улице Полетаева ремонтируется с 19 июля.  Объект должен быть сдан 29 августа, по словам подрядчика, задержек не будет. Горячее водоснабжение уже восстановлено.

Конечно, сейчас жители терпят неудобства, — отметила Лариса Максимова. – Но подготовка к зиме, к отопительному периоду в разгаре. Новые коммуникации обеспечат бесперебойную работу в зимний период.

Всего в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону МУП «РМПТС» запланировано провести капитальный ремонт теплосетей на 9 участках общей протяженностью 6 км.

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