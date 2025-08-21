Кыргызы из РУДН приедут в Рязань на фестиваль КВН

До музыкального фестиваля КВН «Поющий Косопуз» (12+) остаётся совсем немного времени. Официальная рязанская лига КВН, главный организатор масштабного события, начинает знакомить нас с командами, которые выйдут в этот вечер на сцену.

Для участия в фестивале в Рязань приедут чемпионы внутреннего кубка КВН РУДН, участники Центральной Лиги Москвы и Подмосковья сезона 2024, обладатели Большого Голосящего Пингвина РЭУ. Любители КВН точно поймут, о ком идёт речь. Это команда КВН «Кыргызы. РУДН».

Чем будут удивлять нас квнщики, увидим уже совсем скоро!

В группе 7info ВКонтакте стартавал розыгрыш билетов на два квновских вечера, которые пройдут в преддверии Дня города. Подробности по ссылке.