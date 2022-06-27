Курский губернатор Старовойт рассказал о любимых песнях из 90-х

Глава Курской области Роман Старовойт поздравил в своем телеграм-канале жителей региона с Днем молодежи и поделился своими любимыми песнями из 90-х.

Губернатор опубликовал музыкальную подборку, которую ему помог создать ди-джей J Redik.

«Стоит услышать любимую музыку и мысленно возвращаешься на дискотеки своей юности», – признался Старовойт.

Среди его любимых композиций тех времен оказались пески «Крошка моя» группы Руки Вверх, «Звезда по имени Солнце» в исполнении группы «Кино» и «You’re My Heart, You’re My Soul» авторства Modern Talking.