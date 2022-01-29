Кто на законном основании может не служить в армии?

Теоретически каждый российский мужчина в возрасте от 18 до 27 лет может получить повестку из военкомата. В этом случае ему, скорее всего, придется провести год в армии. Но действующее законодательство дает возможность избежать военной службы. Для этого можно получить отсрочку или вообще не служить, при этом ничего не нарушая. О том, кто и по каким причинам имеет право не пополнять ряды Вооруженных сил России, и пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Призывник под микроскопом

Все легальные основания для полного освобождения от службы перечислены только в законе о воинской обязанности. Некоторые сетевые ресурсы уверяют призывников, мол у нас есть опытные юристы, они найдут причины для освобождения, даже если «у вас их нет». Но чтобы не попасть под уголовную статью, не стоит прибегать к услугам таких контор, предлагающим услуги сомнительных специалистов.

Сразу оговоримся, просто так заявить докторам о проблемах со здоровьем нельзя. Решение о непригодности к службе принимает военно-врачебная комиссия. В нее входят терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог и стоматолог. Этот перечень не исчерпывающий: при необходимости могут привлечь и других специалистов.

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Для подтверждения диагноза призывника могут направить на амбулаторное или стационарное обследование в медицинскую организацию. Платить за такое обследование, как и за медкомиссию, не нужно — все мероприятия, связанные с призывом, проводятся за счет бюджета.

Бывает так, что медицинское обследование затягивается, и кандидат в солдаты не успевает пройти его до того, как очередной призыв закончится. В этом случае медосвидетельствование завершат во время следующего призыва. В это время гражданин, если он не бегает от сотрудников военкомата и врачей, уклонистом считаться не будет, к ответственности его не привлекут.

Женщин и гастарбайтеров просят не беспокоиться

Законное право не служить имеют четыре категории граждан

Это освобожденные от пребывания в войсках медкомиссией. Люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Правда для полного освобождения от воинской обязанности данного факта недостаточно. Как только гражданин выйдет на свободу, его снова ставят на воинский учет, но сразу не призовут. Сначала нужно дождаться погашения судимости. Если судимость будет погашена до 27 лет, могут забрать в армию Женщины, у которых нет военно-учетной специальности, как правило, связанной с медициной. Граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, в том числе и те, кто уехал за границу, на работу или на учебу. Правда, о своем длительном пребывании за рубежом нужно уведомить военкомат.

Пять заветных букв

Если же вы прошли медосвидетельствование, то обязательно получите заключение о годности к военной службе. Призывников делят на следующие категории:

А — годен к военной службе. Если нет других оснований для отсрочки или освобождения от призыва, придется отправляться в часть. Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями. В ВДВ и спецназ не возьмут, но служить будете. В — ограниченно годен к военной службе. От призыва с такой категорией освободят и в армию не отправят. Но на военные сборы вызвать могут, или отправить в армию в случае войны. Г — временно негоден к военной службе. Присваивают эту категорию максимум на 12 месяцев. Призывать с такой литерой человека нельзя, пока он не вылечится. Д — не годен к военной службе. Человек от этой обязанности освобождается навсегда.

Особые резоны

Для того, чтобы на законных основаниях избежать службы мужчинам без проблем со здоровьем, можно не менять пол, и не уезжать за рубеж

От службы навсегда освобождаются:

Кандидаты и доктора наук. Сыновья и родные братья военнослужащих, которые погибли, будучи в армии. Учет погибших ведет военный комиссариат, призывнику достаточно предоставить подтверждение родства с погибшим. Мужчины, состоящие в браке и имеющие не менее двух детей (если жена беременна вторым, то срок должен составлять не менее 26 недель) Сотрудники уголовно-исполнительной системы, ФСБ, пожарные, таможенники, полицейские, нацгвардейцы. При условии, если их не уволят до 27 лет. Люди, которые прошли двухгодичную альтернативную службу, право на которую предоставляется тем, чьим убеждениям противоречит служба в армии.

Отметим, что за уклонение от призыва в армию при отсутствии законных оснований для освобождения от службы, согласно ст. 328 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.