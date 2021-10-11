Ксения Собчак попала в ДТП, в котором погибло двое человек

В субботу вечером, 9 октября, телеведущая Ксения Собчак попала в аварию на на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщает РБК.

Собчак в момент аварии находилась в качестве пассажира в Mercedes. Как рассказала телеведущая, она получила сотрясение мозга, но отказалась от госпитализации.

По предварительным данным, Mercedes выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате происшествия один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии.