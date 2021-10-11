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Понедельник, 11 октября, 2021
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Ксения Собчак попала в ДТП, в котором погибло двое человек

Александр Ильин
Ксения Собчак попала в ДТП, в котором погибло двое человек
Фото: .instagram.com/xenia_sobchak

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В субботу вечером, 9 октября, телеведущая Ксения Собчак попала в аварию на на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщает РБК.

Собчак в момент аварии находилась в качестве пассажира в Mercedes. Как рассказала телеведущая, она получила сотрясение мозга, но отказалась от госпитализации. 

По предварительным данным, Mercedes выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате происшествия один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжелом состоянии.

«Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными», — заявила Собчак.

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