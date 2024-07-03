Среда, 3 июля, 2024

Ксения Собчак заинтересовалась проблемой жителей рязанского Собчаково, у которых шестой день нет воды

Автор: Кристина Аманн

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Фото: /t.me/allrzn

В Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» появился пост о жителях села Собчаково, у которых нет воды вот уже шестой день.

Сельчане сообщили о своей проблеме в Telegram-канале «Вся Рязань» 2 июля. Воду у них отключили еще в пятницу. А в понедельник им сообщили, что сломался старый насос. Однако новый не принес желанного результата: спустя два часа работы он тоже сгорел.

Жители села звонили в обслуживающие организации, но на их обращения был ответ «некому ехать». Проблему подтвердила и глава поселения Надежда Сычева. К вечеру вторника, 2 июля, водоснабжение обещали восстановить, однако до сих пор этого не произошло. «Я понимаю, жара, и у нас существует возможность экстренного подвоза воды. Только заявок от местных жителей я не получала», — сказала глава поселения.

Жители в шутку (или нет) сказали, что было бы неплохо привлечь к решению вопроса известную однофамилицу села Ксению Собчак.

Журналистка заинтересовалась проблемой собчаковцев. 3 июля на ее канале появился пост о проблеме сельчан. Как пишет Ксения Собчак, местная жительница рассказала ей, что председатель села рекомендует ходить за водой на соседнюю улицу в колодец. А вода в нем «грязная вода с мухами».

За эти дни местные жители обращались в МЧС, сельсовет, теплосервис. Но везде, по словам сельчан, им говорят, что начнут устранять проблему, но пока ее так и не решили.

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