Четверг, 5 сентября, 2024

Крупный пожар на предприятии в Рязани: что известно

Автор: Алексей Самохин

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Днём в четверг, 5 сентября, на территории предприятия в Рязани произошёл крупный пожар.

Первые сообщения об огромном столбе дыма в районе Южного промузла поступили от очевидцев. Горожане прислали в редакцию 7info фото и видео.

Через некоторое время появилась официальная информация от ГУ МЧС России по Рязанской области. Очаг возгорания находился на территории предприятия на улице Дружной. Горели здание и битум на открытой площадке. Площадь пожара составила 700 квадратных метров, его тушили 35 человек и 10 единиц техники.

В 17:25 пожар локализовали на площади 500 квадратных метров, в 17:38 открытое горение ликвидировано.

Информация о пострадавших не поступала.

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