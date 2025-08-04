«Круг добра» помог 9-летней рязанке справиться с деформацией конечностей. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

У девятилетней Веры сложное заболевание. Нарушение обмена кальция и фосфора в костях привело к деформации конечностей. Под наблюдением врачей девочка находится давно. Раньше каждые две-три недели приходилось сдавать кровь из вены. Специальные растворы, которые постоянно получала Вера, в полной мере не блокировали заболевание, а только помогали не ухудшить процесс. Теперь это в прошлом. Новое лекарство, которое помог приобрести фонд «Круг добра», сразу дало положительный эффект.

«У ребенка выровнялся уровень фосфора и кальция, улучшились все процессы в организме. Из жизни нашей маленькой пациентки ушли не самые приятные медицинские процедуры. Девочка будет меньше уставать, избежит мышечной слабости, получит возможность больше двигаться», – отметила врач-педиатр, детский эндокринолог ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой Анастасия Маревичева.