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Пятница, 26 ноября, 2021
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Кража из супермаркета на Касимовском шоссе Рязани попала на видео

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже товаров из магазина на Касимовском шоссе. Момент хищения попал на камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После опроса сотрудников магазина и местных жителей оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи рязанец. 

Ориентировку на молодого человека передали всем нарядам патрульно-постовой службы полиции. Вскоре злоумышленника нашли на улице Зубковой и задержали. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.

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