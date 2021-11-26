Кража из супермаркета на Касимовском шоссе Рязани попала на видео

В Рязани задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в краже товаров из магазина на Касимовском шоссе. Момент хищения попал на камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

После опроса сотрудников магазина и местных жителей оперативники установили, что к преступлению причастен ранее судимый за кражи рязанец.

Ориентировку на молодого человека передали всем нарядам патрульно-постовой службы полиции. Вскоре злоумышленника нашли на улице Зубковой и задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.