Кошмарное лето ждёт представителей одного из знаков зодиака

Астролог Андрей Харрис заявил Радио КП, что кошмарное лето ожидает Водолеев. Но всего плохого представителям этого знака можно избежать, если предпринять определённые действия.

В первую очередь Водолеям важно проявлять осторожность абсолютно во всём. Не стоит рисковать, вкладываться в заведомо проигрышные проекты, полагаться на малознакомых людей. А ещё стоит почистить карму: раздать старые долги, простить близким ошибки, помириться с теми, с кем поссорились.

Что же касается других знаков зодиака, многих из них летом ждут приятные события. Абсолютное счастье, по мнению Харриса, свалится на головы Тельцов, Близнецов, Раков и Львов. Козерогам можно начинать готовиться к скорому продвижению по службе, девам – к приятным крупным покупкам.

Настроиться на романтику хорошо бы Стрельцам. Есть возможность головокружительной интрижки.