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В ОКБ и кожвене в Рязани начали брать анализы на антитела к коронавирусу

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
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В Рязанской областной клинической больнице и кожвендиспансере в Рязани начали тестировать на антитела к коронавирусу. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

В ОКБ сначала бесплатно сделали анализ для врачей. Первыми стали медики, работавшие в «красной зоне». Кроме того, анализы сдают сотрудники поликлиники, в том числе и те, которые выезжали на дом к пациентам.

– Тестирование на антитела проводится методом иммуноферментного анализа. Анализ показывает не только наличие, но и уровень антител в крови, – говорится в сообщении оперативной группы.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, что анализы могут выявить наличие иммунитета к коронавирусу. В том числе и тогда, когда человек переболел COVID-19 без симптомов. 

Также сдать анализы можно и в лаборатории кожно-венерологического диспансера. Для жителей Рязани эта услуга платная. 

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