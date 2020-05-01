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Сколько заболевших коронавирусом выявлено в каждом районе Рязанской области

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По данным на 12.00 1 мая с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 в Рязанской области зарегистрирован 1021 человек.

В Рязани выявлено 557 человек.

В Рязанском районе – 89 (Заокское-30, Учхоз Стенькино- 12, Тюшево-11, Подвязье-4, Дядьково-4, Рожок-4, Абрютино-3, Мурмино-3, Земенки-2, Заборье-2,Насурово-2, Поляны-2, по одному человеку в Алтухово, Богданово, Дмитриевке, Варских, Высоком, Секиотово, Ульяновке, Шумаши, Ялтуново и Ходынинских двориках2).

В Скопинском районе– 39 (Павелец – 14, Ильинка – 7, Побединка-4, Горлово-2, Клекотки – 2, Отрада-2, Березняги-1, Делехово-1, Нагиши – 1, Новиково-1, Шелемишево — 1, Петрушино-1, Успенское-1);

В г. Михайлов – 35.

В г. Новомичуринск – 31.

В Михайловском районе – 22 (Октябрьский – 7, Стрелецкие выселки – 4, Березово-1, Виленка-1, Иваньково-1, Ижеславль-1, Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Печерники-1, Покровское-1, Фирюлевка-1, Киндяково-1);

В Рыбновском районе – 22 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-3, Старолетово-2, Новоселки-2, Житово-1, Завод Ветзоотехника-1, Зубово-1, Старое Батурино – 1, Костино-1, Пощупово-1, Перекаль-1);

В г. Скопин – 21;

В г. Рыбное-17;

В Клепиковском районе-16 (Аверкиево-5, Криуша-2, Тума-2, Алексеево-1, Егорово-1, Кондаково-1, Натальино-1, Первушкино-1, Хараблино-1,Молькино-1);

В Сараевском районе — 16 ( Красный Озерок -7, Мордово-2, Сысои-2, Алексеевка -1, Бычки-1, Кривское -1, Красная Вершина-1, Новый Хутор-1)

В г. Сасово – 14;

В г. Касимов – 13;

В г. Спасск – 11;

В Сасовском районе – 10 (Сотницыно-2, Раково-2, Фроловское-2, по 1 человеку в Алешино, Гавриловском, Кузьминках и Молодежном);

В Шацком районе- 10 (Казачья Слобода-6, Лесное Конобеево-1, Высокое-1, Новочернеево-1,Печина-1);

В Захаровском районе – 9 (Безлычное – 3, Смена-3, Поливаново – 1, Плахино-1, Пупкино-1);

В Касимовском районе – 9 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-2, Щербатовка-2, Малеево-1);

В Ряжске-9;

В г. Шацк-9;

Спасский район-7 (Павловка-2, Сушки-2, Брыкин Бор-1, Ижевское-1, Троица-1);

В Шилово-7;

В Пронске – 6;

В Ряжском районе-5 (Петрово -2, Шереметьево-2, Дегтяное-1);

В р.п. Сараи — 5;

В Шиловском районе — 5 (Лесной-4, Аделино-1);

В п.Милославское-4;

В Чучково -4;

в Чучковском районе (Мелихово)-3;

В Милославском районе-2 (Бугровка-1, Чернава-1);

В Пронском районе -2 (Б.Погореловка-1, Маклаково-1);

В Путятинском районе -2 (Глебово-1, Строевское-1);

В Спас-Клепиках-2,

В Александро-Невском-1;

В Александро-Невском районе (Боровок)-1;

В Ермиши-1;

В Захарово-1;

В Кораблино-1;

В Кораблинском районе (Кипчаково)-1;

В Сапожке-1;

В Ухоловком районе (Поляки)-1.

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