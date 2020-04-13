В Рязанской области коронавирусом больны 9 детей

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В Рязанской области коронавирусной инфекцией заражены 89 человек. Как сообщает опергруппа регионального правительства, среди заболевших — 9 детей: 2, 4, 8, 11, 12, двоим по 13, 16, 17 лет.

В возрасте от 18 до 45 лет – 38 человек, от 46 до 64 лет – 33 человека, от 65 до 80 лет – 8 человек, старше 80 лет – 1 человек.

Анализы ещё 39 человек находятся ан подтверждении в Москве. Среди условно заражённых пятеро детей – 8, 9, 12, 14, 15 лет.

Ещё 20 человек – от 18 до 45 лет, 10 человек – от 46 до 64 лет, 3 человека – от 65 до 80 лет, старше 80 — 1 человек.

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