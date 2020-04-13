Оперативная сводка по коронавирусу в Рязанской области

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В Рязанской области выявлено 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ещё 39 человек считаются условно заражёнными. Их анализы направлены на подтверждение в Москву. Четыре человека уже выздоровели и выписаны из больницы.

Как сообщает опергруппа правительства региона, на этот час известно о 2658 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактировавших с больными и подозрительными на заболевание.

Под наблюдением врачей находятся 761 человек. 1897 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы.

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