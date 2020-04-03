На коронавирус в Рязанской области проверяют 1172 человека. В настоящее время известно о 2043 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Такие данные к 16.00 приводит опергруппа Правительства Рязанской области.

В регионе выявлено 6 случаев заболевания. Четверо заболевших прибыли из Франции, Турции, Швейцарии. Ещё двое заразились после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Двое заболевших уже выздоровели и выписаны из стационара больницы им. Н. Семашко. Анализы ещё 12 человек направлены на подтверждение в Москву.