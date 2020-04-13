Данные о заболевших COVID-19 по районам Рязанской области

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По данным на понедельник, 13 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 128 заболевших и условно зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Приводим данные о количестве заболевших и условно подтверждённых случаях по районам:



г. Рязань — 51

Заокское сельское поселение Рязанского района — 17

Захаровский район — 4 (Безлычное — 3, Поливаново — 1)

г. Скопин — 4

Скопинский район — 12 (Павелец 5, Ильинка –5 , Клекотки – 1, Нагиши — 1)

г. Михайлов – 7

Михайловский район – 4 (Октябрьский – 2, Стрелецкие выселки – 1, Первомайский — 1)

Касимовский район – 2 (Телебунино – 1, Щербатовка — 1)

г. Касимов — 1г.

Новомичуринск — 6

-Рыбновский район – 4 (Старое Батурино -1, Глебово -1, Горяйново — 2)

Рязанский район – 5 (Дядьково -1, Абрютино – 3, Подвязье — 1)

Клепиковский район – 4 (Аверкиево — 4)

г. Спасск – 2

Сасовский район – 2 (Фролово -1, Сотницыно — 1)

г. Сасово – 1

Шацкий район – 1 (Казачья Слобода – 1)

г. Пронск — 1