Понедельник, 2 ноября, 2020
8 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусCOVID-19Коронавирус мирНовости мираОбщество

Владимир Бондарев предложил ввести режим самоизоляции для липчан старше 65 лет

Елена Лобанова

В понедельник, 2 ноября, главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев предложил ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом пишет региональный оперштаб. 

Подразумевается, что граждане старше 65 лет не смогут выходить из дома без острой необходимости. В частности, разрешается покидать жилище для обращения за медпомощью, выгула домашних животных. Также пенсионеры смогут выносить мусор и выходить в ближайшие магазин. 

— Для работающих – следование к месту или от места работы, кроме граждан, переведенных на дистанционную деятельность, находящихся в отпуске или на больничном, — рассказал главный врач.

Предложение Владимира Бондарева будет рассмотрено на заседании оперштаба. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет может быть введен с 5 ноября после подписания губернатором соответствующего постановления.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

«Горячая линия» по коронавирусу в больнице им. Семашко будет работать круглосуточно

Новости Рязани
В связи с увеличением количества звонков «горячая линия» по вопросам диагностики и лечения коронавирусной инфекции ОКБ им. Н.А. Семашко со 2 ноября...
Узнать больше

В Рыбном мужчина обещал убить сожительницу

Новости Рязани
В городе Рыбное 27-летний мужчина угрожал убийством своей 21-летней сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязани отремонтировали здание бывшего кооперативного техникума для педколледжа за 28,6 млн

Новости Рязани
В Рязани отремонтировали здание бывшего кооперативного техникума за 28,6 млн рублей. Теперь там располагается педагогический колледж. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В 67 учебных заведениях Рязанской области выявлены случаи коронавируса

Коронавирус
Случаи заболевания коронавирусом выявлены в 67 учебных заведениях Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

В программе «Здоровье» на Первом канале вновь показали сюжет из Рязани

Новости медицины
В передаче от 1 ноября рассказали о дистанционном мониторинге пациентов, который используют рязанские врачи.
Узнать больше

В воскресенье в Рязани ожидаются туманы и дожди

Новости Рязани
В воскресенье, 1 ноября, в Рязани будет облачно. Возможны дожди. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Андрей Минаев: Университет функционирует в непростом, но рабочем режиме

Акценты
Главный редактор РИА «7 новостей» Надежда Майорова побеседовала с ректором РГУ имени С. А Есенина о работе вуза и его достижениях.
Узнать больше

Хэллоуин. История и традиции праздника

Акценты
31 октября отмечается Хэллоуин. Он же Праздник смерти, Праздник нечистой силы, Самайн, Канун Дня всех святых. Можно было бы назвать его самым...
Узнать больше

Самое сочное решение: что нужно знать, покупая тонизирующий напиток

Акценты
По своей полезности, разнообразию и доступности сок занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных у человека напитков. Но в огромном...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+