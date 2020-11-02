Владимир Бондарев предложил ввести режим самоизоляции для липчан старше 65 лет

В понедельник, 2 ноября, главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев предложил ввести режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом пишет региональный оперштаб.

Подразумевается, что граждане старше 65 лет не смогут выходить из дома без острой необходимости. В частности, разрешается покидать жилище для обращения за медпомощью, выгула домашних животных. Также пенсионеры смогут выносить мусор и выходить в ближайшие магазин.

— Для работающих – следование к месту или от места работы, кроме граждан, переведенных на дистанционную деятельность, находящихся в отпуске или на больничном, — рассказал главный врач.

Предложение Владимира Бондарева будет рассмотрено на заседании оперштаба. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет может быть введен с 5 ноября после подписания губернатором соответствующего постановления.