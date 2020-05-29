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День соседей в Рязани отметят в новом формате

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В последнюю пятницу мая отмечается Международный день соседей. Ежегодно в Рязани в этот день проводятся праздничные мероприятия, ярмарки, концерты. Но сегодня из-за пандемии коронавируса отметить День соседей в привычном формате не удастся.

Тем не менее, праздник состоится. Как рассказала на своей странице в соцсетях глава администрации Рязани Елена Сорокина, мероприятие пройдёт с соблюдением требований режима временных ограничений.

В группе «ТОС Рязанской области» ВКонтакте в течение дня можно будет принять участие в различных мастер-классах и тематических вебинарах.

На территориях ТОС состоятся концерты, которые можно будет послушать, выйдя на балконы.

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