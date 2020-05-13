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17 пациентов с COVID-19 в Рязани находятся в тяжёлом состоянии

7info
Изображение rottonara с сайта Pixabay
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На среду, 13 мая, в больницах Рязани с COVID-19 находятся 205 пациентов. 13 госпитализированных – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Состояние 17 человек врачи оценивают как тяжёлое. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся семеро из них.

Состояние 147 пациентов средней степени тяжести, 41 человек находится в удовлетворительном состоянии.  

Остальные заражённые коронавирусом в Рязанской области лечатся дома. Они находятся под контролем врачей, госпитализация этим людям не требуется.

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