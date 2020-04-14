Число обращений к психиатрам в России выросло на фоне пандемии

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С начала распространения эпидемии коронавируса в России количество обращений к психиатрам выросло больше, чем на треть, при этом большинство из них поступают от мужчин.

«На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом – реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации», – рассказал «Известиям» завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович.

По его словам, большинство людей озабочены потерей работы и платежных способностей.

При этом из каждых пяти обращений минимум три – от мужчин в возрасте 20-40 лет, рассказал психолог, консультант телемедицинского сервиса «Доктор рядом» Илья Слободчиков.

Он уточнил, что в основном мужчины жалуются на усталость от семьи или партнера, сложность контроля своих эмоций в ситуации заточения.

В свою очередь, психолог фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Мария Сиснева заявила, что порядка 20% обратившихся на горячую линию – люди, испытывающие сильную тревогу из-за новостей с громкими заголовками.

Шмилович отметил, что, если не найти компромисс между организацией безопасности людей и запугиванием, то можно ожидать вспышку суицидов у взрослых граждан – в частности, у мужчин 30-50 лет, которые подвержены реактивным состояниям.

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