Время с 14 по 29 октября в астрологии носит название коридор затмений — это период между солнечным и лунным затмениями. Чего ждать в программе «Утро России» на телеканале «Россия» рассказала астролог Вера Хубелашвили.

По словам Хубелашвили, коридор затмений — особенный период. Каждому человеку придётся обратиться к моментам прошлого. Также период называется «кармическое время».

— Данный коридор затмений относится к определенному циклу, — рассказала астролог. — Такие циклы у нас проходили в 1967, 1987 и в 2005 году. Я рекомендую сейчас всем вспомнить, что было в тот период. Особенно с акцентом на 2005 год — он является неким триггером.

Сейчас происходят глобальные перемены. Ось Телец — Скорпион — отвечавшая за финансы, меняется на ось Овен — Весы. Время достигать компромиссов, находить общий язык с людьми.

— Задача, которая ставит это затмение для всех людей — тема справедливости и тема баланса. Это тема определенной гармонии, то есть умение находить компромиссные договоренности и взаимопонимания с людьми, — рассказала Вера Хубелашвили.

Астролог призывает быть внимательными не только людей, родившихся под знаками Весов и Овнов, на также Раков и Козерогов. Анализируя прошлое, можно получить очень важные знания.