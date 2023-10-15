Время с 14 по 29 октября в астрологии носит название коридор затмений — это период между солнечным и лунным затмениями. Чего ждать в программе «Утро России» на телеканале «Россия» рассказала астролог Вера Хубелашвили.
По словам Хубелашвили, коридор затмений — особенный период. Каждому человеку придётся обратиться к моментам прошлого. Также период называется «кармическое время».
Сейчас происходят глобальные перемены. Ось Телец — Скорпион — отвечавшая за финансы, меняется на ось Овен — Весы. Время достигать компромиссов, находить общий язык с людьми.
Астролог призывает быть внимательными не только людей, родившихся под знаками Весов и Овнов, на также Раков и Козерогов. Анализируя прошлое, можно получить очень важные знания.