Компания «Зелёный сад» построит ЖК «Полярная звезда» в Дашково-Песочне

В Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня, за сквером в честь генерала Скобелева появится новый жилой комплекс «Полярная звезда».

— Дом обещает стать настоящей звездой в мире рязанской недвижимости, ведь он будет расположен настолько удобно, насколько это вообще возможно! — сообщили представители компании «Зелёный сад».

Рядом располагаются детские сады №138 и №147, школы №63 и №67, спортивная школа «Фаворит», поликлиника и стоматология. Кроме того, есть и шикарный парк — жильцы смогут гулять возле Черезовских прудов, кормить уточек на пруду Серая шейка.

Пожалуй, лучшей локации для жизни в Песочне просто нет!

Проектом предусмотрена разная этажность, большое количество квартир с панорамными окнами. Благоустройство дома — по самым высоким стандартам «Зелёного сада». Для детей — большая площадка с современным игровым оборудованием. Для взрослых — «умные» скамейки с подогревом и USB-разъёмами, тихие беседки и фонари с нежным светом.

«Полярная звезда» укажет путь к комфорту и благополучию, станет вашим домом: надёжным, тёплым и уютным. Следите за новостями, не пропустите старт проекта!

Представлена предварительная концепция ЖК «Полярная звезда» для ознакомительных целей. На изображениях — примеры визуализации, реальные дома могут отличаться по дизайну.