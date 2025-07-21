Компания «Зелёный сад» построит ЖК «Полярная звезда» в Дашково-Песочне

В Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня, за сквером в честь генерала Скобелева появится новый жилой комплекс «Полярная звезда».
Рядом располагаются детские сады №138 и №147, школы №63 и №67, спортивная школа «Фаворит», поликлиника и стоматология. Кроме того, есть и шикарный парк — жильцы смогут гулять возле Черезовских прудов, кормить уточек на пруду Серая шейка.
Пожалуй, лучшей локации для жизни в Песочне просто нет!
Проектом предусмотрена разная этажность, большое количество квартир с панорамными окнами. Благоустройство дома — по самым высоким стандартам «Зелёного сада». Для детей — большая площадка с современным игровым оборудованием. Для взрослых — «умные» скамейки с подогревом и USB-разъёмами, тихие беседки и фонари с нежным светом.
Представлена предварительная концепция ЖК «Полярная звезда» для ознакомительных целей. На изображениях — примеры визуализации, реальные дома могут отличаться по дизайну.