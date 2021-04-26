Команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка поняла участие в экологической акции

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Команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка приняла участие в традиционной акции «Большая уборка Эра-2021».

Что нужно сделать, чтобы встретить весну во всей ее красе? Ответ прост — убрать оставшийся после зимы мусор. Дружная команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка очистила территорию в районе ручья Красный и Голенчинского шоссе. Отличная погода способствовала хорошему настроению.

В результате акции было собрано около 100 мешков мусора, который будет вывезен при участии Регионального оператора ТКО Рязанской области. Делать мир чище просто.