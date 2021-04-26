9.1 C
Рязань
Понедельник, 26 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка поняла участие в экологической акции

7info7
- Advertisement -

Команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка приняла участие в традиционной акции «Большая уборка Эра-2021».

Что нужно сделать, чтобы встретить весну во всей ее красе? Ответ прост — убрать оставшийся после зимы мусор. Дружная команда волонтеров Рязанского отделения Сбербанка очистила территорию в районе ручья Красный и Голенчинского шоссе. Отличная погода способствовала хорошему настроению.

В результате акции было собрано около 100 мешков мусора, который будет вывезен при участии Регионального оператора ТКО Рязанской области. Делать мир чище просто.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]