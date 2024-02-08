Четверг, 8 февраля, 2024

Когда можно обратиться за выплатой из маткапитала на ребенка до 3 лет

Подать заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала можно с любое время до исполнения ребенку трех лет.

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Когда можно обратиться за выплатой из маткапитала на ребенка до 3 лет

Автор: 7info

Опубликовано

В телеграм-канале Минтруда РФ рассказали, когда можно обратиться за выплатой из маткапитала на ребенка до 3 лет.

Подать заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала можно с любое время до исполнения ребенку трех лет.

Если обратиться в течение 6 месяцев с рождения ребенка — выплату назначат с даты рождения.

Если обратиться позже — назначат с даты подачи заявления.

Назначается пособие на любого ребенка в семье независимо от очередности рождения на 12 месяцев. Затем нужно подать новое заявление.

Получать пособие могут семьи со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека.

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