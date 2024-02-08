В телеграм-канале Минтруда РФ рассказали, когда можно обратиться за выплатой из маткапитала на ребенка до 3 лет.
Подать заявление на ежемесячную выплату из средств маткапитала можно с любое время до исполнения ребенку трех лет.
Если обратиться в течение 6 месяцев с рождения ребенка — выплату назначат с даты рождения.
Если обратиться позже — назначат с даты подачи заявления.
Назначается пособие на любого ребенка в семье независимо от очередности рождения на 12 месяцев. Затем нужно подать новое заявление.
Получать пособие могут семьи со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов на человека.
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