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Специальная военная операция

Кажетта Ахметжанова назвала дату завершения СВО

Алексей Самохин

Конфликт на Украине продолжается. Президент страны продолжает отправлять тысячи украинцев на передовую, но вскоре ситуация может измениться: грядут серьёзные потрясения и разоблачения действующих украинских властей. О том, когда завершатся боевые действия и наступит мир, корреспондентам «МК» рассказала звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

— В ближайшее время ситуация начнёт стабилизироваться, появятся предпосылки к урегулированию, — утверждает экстрасенс. — На Западе уже ведутся кулуарные переговоры, прощупывается почва. При этом к мнению Зеленского никто не прислушивается — даже если бы он искренне хотел прекратить конфликт, у него бы это не получилось. Его влияние на происходящее давно стало формальным, а ключевые решения принимаются без его участия.

По словам Кажетты, очевидно, что Россия не отступит от целей СВО и доведёт дело до конца.

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— Новые территории останутся за нами — это даже не обсуждается, — уверена она. — Конечно, сторонники затягивания конфликта будут пытаться продлить боевые действия, но общемировая тенденция уже изменилась: все хотят мира и стабильности.

С её точки зрения, с приходом Дональда Трампа в Белый дом урегулирование конфликта станет более реальным.

— Он действительно хочет закрыть украинский вопрос, одновременно укрепляя собственные позиции на мировой арене, — поясняет Ахметжанова. — Трамп — талантливый бизнесмен и опытный политик. Он понимает, что Россия не уступит в своих требованиях, и уже просчитывает, как завершение конфликта может повысить его авторитет в глазах международного сообщества. В ближайшее время мы увидим, как западные политики начнут менять свои позиции. Владимир Путин тоже упоминал об этом. В Европе наконец-то начнут учитывать мнение простых граждан, которые устали от противостояния.

По словам экстрасенса, на Украине в обозримом будущем начнётся подготовка к выборам, что станет серьёзным испытанием для Зеленского.

— Власть в Киеве начнёт терять почву под ногами, — считает Ахметжанова. — Весной, по моим ощущениям, наступит некоторое затишье. Конечно, это не значит, что всё закончится в одночасье — переговоры будут сложными и затяжными. Но к концу года можно ожидать серьёзных подвижек на пути к миру. Украину ждут масштабные изменения, громкие разоблачения и политические потрясения. Многие фигуры, которые сегодня считают героями, будут выведены на чистую воду, и люди осознают, кто несёт ответственность за трагедию.

Что же касается полной нормализации отношений между Россией и Украиной, экстрасенс прогнозирует, что этот процесс займёт несколько лет.

— Я вижу, что к 2030 году между странами восстановятся мир и согласие, — говорит она. — К этому моменту украинцы поймут, что их использовали. Многие уже сейчас негативно относятся к Зеленскому, а со временем его имя и вовсе будет ассоциироваться с предательством.

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