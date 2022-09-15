Четверг, 15 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Касимовская администрация подала в суд на владельца незаконной стройки

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Источник: Vidsboku

Администрация Касимова вышла с иском в суд, требуя сноса самовольную постройку в исторической части города. Назначена строительно-техническая экспертиза.

О незаконной стройке на улице Татарской Vidsboku рассказала местная жительница Ирина Шубина. По её словам, сосед возводит пристройку в своей половине дома, это привело к разрушению их дома. Сосед надстроил два этажа к бревенчатому одноэтажному дому.

Ирина Шубина: «Во время дождя течёт крыша, не работает вытяжка, строительные леса перегородили весь тротуар»

В администрации Касимова изданию сказали, что размеры постройки не соответствуют разрешённым параметрам. Разрешение на строительство от 2001 года истекло, новое собственник не получал. Городская администрация через суд требует снести самовольную постройку.

В областной государственной инспекции строительного надзора Vidsboku сообщили, что собственнику направлено предостережение о соблюдении обязательных требований при реконструкции дома.

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