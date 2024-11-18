Камера-муляж, таинственная пассия и брошенные дома: как сейчас живёт скопинский маньяк Виктор Мохов

Популярный telegram-канал SHOT опубликовал пост о том, как сейчас живёт скопинский маньяк Виктор Мохов, который после 17 лет в колонии вернулся в родной город, где удерживал в плену и насиловал двух девушек.
После возвращения скопинского маньяка местные жители решили, что лучшая защита от неблагонадёжного соседа — это нападение. Они стали заваливать Мохова угрозами, строго-настрого запретили приближаться к их домам. Как итог — некоторые не выдержали соседства и съехали подальше от места дислокации мужчины.
Мохов же испугался, что с ним могут расправиться. Он повесил рядом с домом муляж камеры, который якобы отпугивает потенциальных убийц.
В одном из заброшенных бараков по соседству поселилась неизвестная женщина. Местные утверждают, что к ней Виктор Мохов периодически заходит, чтобы помочь по хозяйству.
Сейчас за скопинским маньяком установлен надзор. По предписанию он должен находиться дома с 22 до 6 часов. Днём же мужчина свободно выходит из дома.