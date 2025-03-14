В пятницу, 14 марта, в Рязанскую область «придут настоящие весенние свистелки и перделки». Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.

По словам специалиста, ночью местами пройдут дожди, днём осадки прекратятся. Ожидается превышение температурного рекорда для этого дня весны — воздух может прогреться до 17 градусов.

При этом резко усилится ветер, скорость которого будет достигать 22 метров в секунду. Степанов не уверен, почувствуют ли при таком сильном ветре рязанцы «майское» тепло.

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А в субботу резко похолодает.

— Днем уже не выше +8, ночью слабый минус, временами небольшие осадки (то есть возможен и мокрый снег). Примерно такая же погода ожидается в воскресенье, но уже без осадков, — написал Степанов.

Ветер начнёт стихать в субботу, в воскресенье будет ещё тише.

Синоптик отмечает, что температура воздуха вернётся практически к климатической норме, но все-таки будет немного выше.