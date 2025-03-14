В пятницу, 14 марта, в Рязанскую область «придут настоящие весенние свистелки и перделки». Об этом написал в телеграм-канале метеоролог Роман Степанов.
По словам специалиста, ночью местами пройдут дожди, днём осадки прекратятся. Ожидается превышение температурного рекорда для этого дня весны — воздух может прогреться до 17 градусов.
При этом резко усилится ветер, скорость которого будет достигать 22 метров в секунду. Степанов не уверен, почувствуют ли при таком сильном ветре рязанцы «майское» тепло.
А в субботу резко похолодает.
Ветер начнёт стихать в субботу, в воскресенье будет ещё тише.
Синоптик отмечает, что температура воздуха вернётся практически к климатической норме, но все-таки будет немного выше.