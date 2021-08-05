Как взыскать алименты с индивидуального предпринимателя

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7info совместно с региональной прокуратурой продолжает помогать рязанцам разбираться в различных сложных жизненных ситуациях. На этот раз в редакцию поступил следующий вопрос:

Мой бывший супруг является индивидуальным предпринимателем, как с него взыскиваются алименты на несовершеннолетних детей?

Взыскание алиментов производится со всех доходов индивидуального предпринимателя, оставшихся после вычета сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

При этом суммы доходов и расходов, учитываемые при определении размера алиментов, должны быть подтверждены установленным способом в зависимости от применяемого индивидуальным предпринимателем режима налогообложения.

Алименты могут взыскиваться также с иных доходов индивидуального предпринимателя, в частности с доходов от передачи имущества в аренду, с сумм, выплачиваемых в возмещение вреда здоровью, с определенных компенсационных выплат и т.д.