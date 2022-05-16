Как анонимно пожаловаться на незаконные действия?

Обычно, если гражданин обращается в государственное учреждение или ведомство, он должен указать свои персональные и контактные данные, (ФИО, почтовый адрес, номер телефона, сведения о паспорте), чтобы получить ответ о принятом решении.

Однако во многих случаях люди имеют право обозначить свою позицию анонимно. О том, когда заявитель на законных основаниях может сохранить свою личную информацию в тайне, пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Шанс для безымянного доброжелателя

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Итак, гражданин вправе рассчитывать, как минимум, на изучение изложенных в анонимном письме или обращении фактов, если речь идет

об информации о готовящемся, совершенном или совершаемом преступлении

о гражданах или должностных лицах, которые покушаются или уже совершили противоправное деяние;

о фактах коррупции, если заявитель столкнулся со злоупотреблением служебным положением, например, с требованием дать взятку.

о предоставлении информации относительно совершенного или готовящегося террористического акта.

о незаконных действиях работодателя, но в этом случае заявителю все равно придется написать свои личные сведения, которые будут зашифрованы системой. Это удобно в ситуациях, когда права были нарушены (незаконное увольнение, невыплата заработной платы и пр.), но заявитель опасается негативной реакции на сообщение или противоправных действий по отношению к себе со стороны руководителя.

а также при наличии сведений о неблагоприятной ситуации, которая сложилась в населенном пункте, с целью побудить органы власти решить существующие проблемы.

Отметим, что на сайте администрации президента на условиях анонимности можно обжаловать действия должностного лица, направленные на получение выгоды в виде ценностей, денег, имущества и других услуг

Фейки не пройдут

Важно помнить, что даже при анонимном заявлении, сообщении о правонарушениях или спорных ситуациях необходимо излагать достоверную информацию. Такая жалоба не снимает ответственности с автора за клевету, поэтому и злоупотреблять этой возможностью не рекомендуется.

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Отдельное внимание стоит уделить тексту документа. Несмотря на то, что он подается анонимно, при его составлении лучше придерживаться делового стиля изложения, четко описывать факты и избегать эмоциональных и бессмысленных отступлений. — — Если текст жалобы не будет выглядеть убедительно или будет содержать в себе слишком мало исходных данных, это может помешать в принятии неотложных мер или привлечении нарушителей к административной (или уголовной) ответственности,— считает юрист Виктор Пашинин. В тексте документа следует описать сложившуюся ситуацию, указать обстоятельства произошедшего (например, дату и место инцидента), а также данные лиц, которые были непосредственными участниками конфликта.

По возможности к документу следует приложить дополнительные материалы (видеозаписи, фотографии, заключения и т. д.), которые будут свидетельствовать о наличии оснований для подачи жалобы. И хотя, с одной стороны, лучше не предоставлять оригиналы материалов, чтобы исключить вероятность их утери, с другой стороны, далеко не все копии могут быть приняты к рассмотрению, так как может появиться подозрение в их фальсификации. В любом случае следует составить опись прилагаемых материалов, разместив ее отдельным пунктом документа.

Анонимная жалоба не подписывается составителем или он может указать вымышленное имя. Но после текста лучше написать дату составления документа.

Проверять будут, отвечать необязательно.

В некоторых ситуациях подать анонимную жалобу можно онлайн, если такая возможность представлена на сайте ведомства или организации, куда планирует обратиться пользователь. Такая услуга предоставлена на сайтах отдельных полномочных представителей Президента РФ, где четко обозначено, что изложенные факты о коррупции будут тщательно проверены даже в том случае, если заявитель не захочет оставлять свою контактную информацию. Это указывает на то, что в предложенной онлайн форме можно указать фиктивные личные сведения, что не будет считаться основанием для отказа в ее принятии.

— Анонимная жалоба о правонарушении не может считаться единственным основанием для возбуждения административного или уголовного дел,- рассказывает Виктор Пашинин. Но в то же время все изложенные факты подлежат тщательной проверке для установления отсутствия или наличия признаков состава преступления..

По результатам проверки изложенных фактов, может быть принято решение:

об отказе в возбуждении уголовного дела (в этом случае материалы проверки формируются в самостоятельные дела и хранятся в течение 5-ти лет);

о возбуждении уголовного дела;

о передаче сообщения о преступлении в суд;

о передаче сообщения о преступлении по подследственности.

Срок рассмотрения анонимной жалобы не должен превышать 30 дней. Но он может быть продлен еще на 30 дней, если отведенного законом первоначального срока не хватило для изучения предоставленных фактов.

Анонимные жалобы подаются в контролирующие, надзорные инстанции ( например Роспотребнадзор ) и органы, которые могут провести проверку, пресечь совершение преступлений или противоправных деяний, привлечь к ответственности, ( фискальные органы, полиция).

Учтите, что анонимность не дает гарантий, что жалоба будет рассмотрена.Чиновники и сотрудники имеют право не отвечать на подобные заявления, хотя проверку провести обязаны.